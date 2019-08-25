مصر | ضبط ميكانيكي حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ميكانيكي حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ميكانيكى بالسويس لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس قيام "ميكانيكى دراجات - 50 سنة - مقيم بدائرة القسم" بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة محلية الصنع داخل مسكنه.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد مأمورية استهدفت المتهم، أسفرت عن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و3 سلاح نارى عبارة عن "فرد كباس"، و5 سلاح نارى عبارة عن "فرد كباس مفككة" و21 طلقة نارية، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف بإدارته للورشة المشار إليها لصناعة الأسلحة المحلية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها.