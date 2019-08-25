مصر | مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى مسجل خطر مصرعه خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية وعثر بحوزته على أسلحة نارية وذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائي بمديريتي أمن الشرقية والدقهلية قيام (شقى خطر، 43 سنة، سابق اتهامه فى 13 قضية "إتجار سلاح سرقة بالإكراه، سلاح، ضرب، سرقة" آخرهم قضية "سرقة" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح نارى"، ومقيم بالطوابرة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطه الإجرامى، والتردد على منزل (مزارع، سن 40، مقيم بناحية العقايدة بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) مُتخذًا من دائرة مركز شرطة صان الحجر، مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارتي البحث الجنائى بالشرقية والدقهلية مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن باستهدافه بمنطقة العقايدة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وما أن شاهد القوات أطلق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات على الفور حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين مصرعه وضبط بحوزته (بندقية آلية و7 خزن و147 طلقة من ذات العيار - طبنجة و19 طلقة من ذات العيار - 190 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى قدره 18 ألف جنيه - 2 هاتف محمول)، وتم ضبط المزارع مالك المنزل وبسؤاله أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المُتاجرين بالمواد المخدرة.