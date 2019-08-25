مصر | 113 حكم بحبس 76 سنة.. تسليم عامل هارب في قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 113 حكم بحبس 76 سنة.. تسليم عامل هارب في قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة قصر النيل، بتسليم عامل هارب من 113 حكم لمباحث تنفيذ الأحكام.

كان قد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل بقيادة المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهم

القوة المرافقة من ضبط أ م أ، 51 سنة، عامل والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 113 حكم حبس جزئي ومستأنف " أعمال بناء " بإجمالي حبس 76 سنة وشهرين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية الازمة والعرض على جهات التحقيق.