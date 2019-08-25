مصر | ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية بالخانكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية بالخانكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية قيام "مالك ورشة - 47 سنه - مقيم بجسر السويس بالقاهرة" بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسية والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذًا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلًا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإشتراك وآخرين.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة )، وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على (3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية أحدهما مبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية )، وكذا تم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.