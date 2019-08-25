مصر | النيابة تأمر بسرعة التحريات حول عامل بحوزته ذخائر في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة التحريات حول عامل بحوزته ذخائر في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة التبين بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول عامل بحوزته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص لتحديد نشاطه.

عندما تمكن مباحث قسم شرطة التبين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عامل، 28 سنة مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة، 2 خزينة بداخلهما 30 طلقة من ذات العيار

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.