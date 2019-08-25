أخبار مصر | خطورتها ضعف العادية.. طلب إحاطة يحذر من تداول السجائر الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطورتها ضعف العادية.. طلب إحاطة يحذر من تداول السجائر الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبه آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للتحذير من استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية في الأسواق المصرية.

وقالت "رزق الله"، إن هناك العديد من الدراسات التي تحذر من خطورة هذه السجائر، كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السجائر الإلكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وانها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجائر العادية.

وأشارت "عطوة" إلى أن هذه السجائر تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه مع انتشار ظاهرة السجائر الإلكترونية فى مصر بشكل كبير لاسيما بين الشباب، أصبح الخطر وشيك ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا فى بعض الأحيان، مطالبة وزارة التجارة الخارجية بمنع استيراد هذه السجائر، وإحكام القبضة على المحلات التى تبيعها، والتى أصبحت منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ.