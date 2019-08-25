أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الرسائل الوهمية للنصب عبر الهواتف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الرسائل الوهمية للنصب عبر الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبه مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به في دور الانعقاد الرابع، حول النصب على المصريين من خلال الرسائل الوهمية عبر الهاتف.

وأكدت "عطوة" في بيان لها اليوم الأحد، تفاقم الأمر في الآونة الأخيرة، حيث تعرضت حالات كثيرة لعمليات نصب من خلال رسائل الهواتف المحمول، التي تعدهم بالحصول على جائزة ومبالغ مالية، ثم يتعرضون للنصب حينما يذهبون للحصول على هذه الجائزة.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن النصب يتم من خلال الرسائل النصية الوهمية على أجهزة المحمول، بداعى الفوز بمبالغ مالية كبيرة من خلال مسابقات وهمية أو عبر استغلال أسماء برامج أو قنوات معينة لطمأنة المستخدم تجاهها ليقوم بالاتصال، وإعطاء بياناته المصرفية أو الشخصية التى تستخدم فى عمليات احتيال أو قرصنة على حساباتهم، مؤكدة تقاعس جهاز حماية المستهلك عن أداء دوره في هذه الأزمة، مطالبة بتطبيق قانون الغش التجارى على أي مُخالف.