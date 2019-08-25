أخبار مصر | تفاصيل اعتداء ضابط على معلمة ببورسعيد.. و"المعلمين" تطالب بمحاسبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اعتداء ضابط على معلمة ببورسعيد.. و"المعلمين" تطالب بمحاسبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة المعلمين الفرعية ببورسعيد بيانا عاما وعاجل بشأن المعلمة التى تم الاعتداء عليها من أحد الضباط وهي تراقب داخل لجنة في محافظة الاسماعيلية.

كشفت النقابة فى البيان تفاصيل الواقعة وأكدت أن المعلمة تم الاعتداء عليها أثناء مراقبة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني فى مدرسة أم الابطال بالإسماعيلية من أحد الضباط، حيث قام أحد الضباط باقتحام المدرسة مع إحدى الطالبات وادعى أن المعلمة "سها الفرا" التى تم الاعتداء عليها أنها سرقت تليفون الطالبات بالمدرسة وهذا الأمر الذي رفضه رئيس اللجنة وحاول الضابط إرغامها على ركوب سيارة الشرطة وتقيدها بالكلبشات، دون أذن من النيابة العامة، مما أسفر عن سقوط المعلمة ونقلها إلى مستشفى بورسعيد الأميري.

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وتواجد معها رئيس النقابة الفرعية وعدد من أعضاء النقابة حتى امتثلت للشفاء، حيث أصيبت نتيجة اعتداء الضابط عليها بألفاظ بذيئة بشبه جلطة وتم اتخاذ اللازم معها.

وأمر اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، نائب مدير الأمن بالاستعلام عن الواقعة، والتحقيق العاجل والفوري مع الضابط.

وقالت النقابة إنه تم التواصل مع خلف الزناتى نقيب المعلمين الذي أكد أنه سوف يتواصل مع وزير الداخلية للعمل على التحقيق مع هذا الضابط.