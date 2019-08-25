أخبار مصر | تدريبات مشتركة بين قوات المظلات المصرية والبيلاروسية "حماة الصداقة 4"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات مشتركة بين قوات المظلات المصرية والبيلاروسية "حماة الصداقة 4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.

حيث يشارك فى التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية ، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف إستعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.

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وقد بدأت المرحلة التحضيرية بإكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية ، حيث أصطفت القوات المشاركة ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسي.

كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية ، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام ، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جواً بإستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

يذكر أن تدريب " حماة الصداقة " لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنوياً، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.