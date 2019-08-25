شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الوراق» لـ27 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية»، على خلفية اتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 27 أغسطس الجاري، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث، مع عرض المتهم الأول على مستشفى السجن.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.