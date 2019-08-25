شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستضيف غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، غداء عمل لرؤساء رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الإفريقية، وذلك على هامش المشاركة في قمة الدول السبع المقامة في بياريتز الفرنسية. ويشارك السيسي في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو ورئيس المفوضية الأفريقية