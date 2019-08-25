شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 149 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 149 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

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وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضاف عطا، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

مشيرًا إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لإستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد إمتداداً لدراسة طلاب الشهادات الفنية، من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.