شكرا لقرائتكم خبر عن عصام فرج يتفقد لجان «الأعلى للإعلام» عقب توليه منصب الأمين العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، مقر المجلس ومقر اللجان في أول يوم من توليه مهامه الجديدة، وذلك عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه في الحصول على رشوة. كما تفقد عصام فرج مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية برفقة صالح الصالحى رئيس لجنة التدريب بالمجلس.

وكان الدكتور عصام فرج حرص على المشاركة في الاجتماع الذي يعقده الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.