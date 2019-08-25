شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتائج الدور الثاني للإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة نجاح ١٠٠٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

كما اعتمد محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الازهرية بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

وأكد إبراهيم الفحام مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، أن عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخول الدور الثانى للشهادة الابتدائية الازهرية يبلغ ٣٠٢ طالبا وطالبة، تقدم منهم ١٨١ طالبا وطالبة لأداء الامتحانات، حيث نجحوا جميعا.

وأضاف «الفحام»، أن عدد الطلبة والطالبات الذين لهم حق دخول الدور الثانى للشهادة الإعدادية الازهرية يبلغ ٢٤٣ طالبا وطالبة، تقدم منهم ١٣٦ طالبا وطالبة لأداء الامتحانات، حيث نجحوا جميعا.

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