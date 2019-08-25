شكرا لقرائتكم خبر عن «بنكمل بعض».. برنامج لتدعيم ونشر قيم السلام المجتمعي بمركز شباب ناصر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تنفيذ برنامج «بنكمل بعض» تحت شعار «شير سلام- Share Salam «كأحد الفاعليات المجتمعية لتدعيم قيم السلام المجتمعي عن طريق التعمق في المفاهيم التي تدعو إلى اللا عنف واستخدام بدائل سلمية لنشر السلام في المجتمع وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 27،26 أغسطس الجاري بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن البرنامج يسعي إلى حث الشباب على نشر السلام المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تنفيذ أنشطة وفاعليات يقوم بها الشباب أنفسهم تخطيطا وتنظيماً وتنفيذا، مؤكداً أن الشباب هم ركيزة المجتمع التي يجب الإهتمام بها وتنميتهم على مختلف الأصعدة للوصول بالبلاد للاستقرار والتنمية المستهدفة.

ومن جانبه قال وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر ثقافة السلام وتعزيز قبول الآخر والاحترام والمساواة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يتم تنفيذ فاعليات برنامج «بنكمل بعض» تحت شعار «شير سلام- Share Salam «يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 27،26 أغسطس 2019م بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلى تبني أليات التواصل اللا عنف وتفعيل مسرح التنمية وذلك عن طريق تنفيذ ورش عمل باستخدام الفن والمسرح للتعبير عن قضايا السلام التي تمس المجتمع والحماية على مواقع التواصل الاجتماعي وممارسة ألعاب والمشاركة في تدريبات رياضية خاصة بالسلام وذلك بحضور مدربين متخصصين ومتميزين مشيراً إلى أنه سيتم استخراج شهادات من مديرية الشباب والرياضة للشباب المشاركين بالفاعلية والملتزمين بالبرنامج التدريبي.