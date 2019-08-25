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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: إصابة 2 فى مشاجرة مع عمال نظافة وإطلاق نار فى اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ينى شاغ التركية أن مشاجرة وقعت فى منطقة غازى عثمان باشا فى اسطنبول، وأسفر عنها إصابة 2.
وأوضحت الصحيفة أن شخصا تشاجر مع عمال نظافة، وقام باطلاق نار على العمال من سلاح كان يحمله مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بإصابات خطيرة.
وكانت كشفت تقارير عن إحصائيات مخيفة حول التسلح الفردى للأترك وحمل المدنيين للسلاح، وقالت إن من بين 100 شخص هناك 12 يحملون السلاح.
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