الارشيف / أخبار مصر

صحيفة تركية: إصابة 2 فى مشاجرة مع عمال نظافة وإطلاق نار فى اسطنبول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: إصابة 2 فى مشاجرة مع عمال نظافة وإطلاق نار فى اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ينى شاغ التركية أن مشاجرة وقعت فى منطقة غازى عثمان باشا فى اسطنبول، وأسفر عنها إصابة 2.

 

وأوضحت الصحيفة أن شخصا تشاجر مع عمال نظافة، وقام باطلاق نار على العمال من سلاح كان يحمله مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بإصابات خطيرة.

Advertisements

 

وكانت كشفت تقارير عن إحصائيات مخيفة حول التسلح الفردى للأترك وحمل المدنيين للسلاح، وقالت إن من بين 100 شخص هناك 12 يحملون السلاح.

 


u90-u98

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تركية: إصابة 2 فى مشاجرة مع عمال نظافة وإطلاق نار فى اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا