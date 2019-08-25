شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ضبط 4 حالات غش بامتحان الديناميكا والاقتصاد للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم، طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، في ثامن أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى عدد 5095 طالب/طالبة، وامتحان مادة الاقتصاد بإجمالى عدد 7092 طالب/طالبة فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 4 طلاب، وفى مادة المنطق بإجمالى عدد 1 طالب.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 4 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء امتحان وذلك برصد حالة فى امتحان مادة الديناميكا في محافظة الفيوم "إدارة شرق الفيوم التعليمية"، و 3 حالات في امتحان مادة الاقتصاد منها حالتين بمحافظة كفر الشيخ "إدارة قلين التعليمية" وحالة بمحافظة مطروح "إدارة سيوة التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن غدا سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد 5784 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد 5095 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبى الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 6442 طالب/ طالبة.