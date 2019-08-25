شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير مدرسة ابتدائية بحلوان بتكلفة 4.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى وزارة التربية والتعليم، مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية بحلوان بعد انتهاء أعمال التطوير بها والتي قامت بتنفيذها جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة وبتمويل من اتحاد بنوك مصر فى إطار مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات فى جنوب القاهرة.

كما افتتح وحدة عرب راشد الثلاثية الموجودة بالمدرسة التابعة لهيئة التأمين الصحى والتى تخدم 10 مدراس من خلال العيادة الطلابية الموجودة بها .

وأشار المحافظ إلى أن هذا الافتتاح يأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذى يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه ومتزامناً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاماً للتعليم فى مصر.

وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية و رجال الأعمال و المواطنين أنفسهم في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات مشيراَ الى ضرورة الحفاظ على ما يتم انشاؤه أو تجديده و صيانته بصفة دورية.

وأشار المحافظ إلى أن تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصل دراسى بعد التطوير بدلاً من 24 فصل مما قلل الكثافة بالفصول كما تم توفير غرفة للانشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعى والمسرح إالى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية كما أصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوى على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الاطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم .

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير المدرسة شملت ايجاد حل جذرى لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع حيث تم تعلية مدخل المدرسة وانشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء ، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة .

وأضاف المحافظ أن أعمال تطوير المدرسة التزمت بكود المعاقين قى عملية التطوير حيث تم تخصيص دورات مياه للطلبة ذوى الاعاقة الى جانب توسعة أبواب غرف الانشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء.

وأشار الدكتور حسام البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف أن الجمعية قامت بتطوير المدرسة من خلال برتوكول تعاون بيننا وبين اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات بحلوان "عيشة وهوية " وشمل المشروع أعمال التطوير الانشائى وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وبرامج توعية للأهالى .

شهد الإحتفال اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، و هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واللواء عادل النمر ممثل الهيئة الهندسية والمهندس يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف ومحمد عطية، ومحمد السيد مديرى مديرتى التربية والتعليم والتضامن بالقاهرة .

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