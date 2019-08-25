شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، حيث سيتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأحد بمحافظات :الإسماعيلية ، والوادى الجديد ، وبورسعيد ، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتى :الإسماعيلية ،والوادى الجديد، و 2 طن لمحافظة بورسعيد.
ويصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد"
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