شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 3700 حاج من الأراضى المقدسة على 17 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة، غدًا الاثنين 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3700 حاج.

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ومن المقرر أن تنطلق 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 حاج من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.