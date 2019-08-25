شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تنعى وفاة وكيل المشيخة العامة والمسؤول عن الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور عبد الهادى القصبى ،رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ،وزعيم الأغلبية بمجلس النواب ،وفاة الشيخ أحمد لقمة ،الوكيل العام للمشيخة العامة للطرق الصوفية والمسؤول عن ملف الوكلاء بها .

ونعت عدد من الطرق الصوفية الراحل ومنها الطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها الدكتور على جمعة حيث جاء فى بيان للطريقة : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا)..فقدت الساحة الصوفية عامة وفي مصر خاصة واحدا من رجالاتها الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه وهو فضيلة الشيخ أحمد لقمة الوكيل العام للمشيخة العامة للطرق الصوفية والمسؤول عن ملف الوكلاء بها الذي لقي ربه بعد مشوار حافل بالعمل الخالص لوجه الله من أجل التصوف وأهله في كل مكان حل فيه أو بلد ارتحل إليه فامتلأ طريقه بالأنوار وفاضت حياته بالأسرار وإذ ينعي الدكتور علي جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ومريدوها واتباعها في كل مكان فإنهم يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولشيخ المشايخ الدكتور عبد الهادي القصبي - - ولمشيخة الطرق الصوفية في مصر خاصة ولكل الطرق فى العالم الاسلامي ويسألون الله عز وجل أن يرحم الفقيد رحمة واسعة وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب أو عتاب.