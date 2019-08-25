البابا تواضروس يكلف الأنبا مرقس بالإشراف على احتفالات مارجرجس ميت دمسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الانبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف على احتفالات دير مارجرجس بميت دمسيس بالدقهلية التى انطلقت أمس وذلك بعد وفاة الانبا بيشوي مطران كفر الشيخ والبراري الذى كان يشرف على تلك الاحتفالات ويشغل منصب ناظر وقف الدير.
من المقرر أن تقام بمناسبة الاحتفالات القداسات الإلهية يوميًا، ويستقبل الدير آلاف الأقباط الذين يأتون من مختلف الأماكن على مستوى جميع المحافظات المصرية لزيارة الدير.
تعود قصة الاحتفال بالدير إلى أن أحد الأثرياء المصريين كان يزور القدس لأداء طقس التقديس، وزار ضريح القديس مارجرجس الذى دفن فى بلده «اللد» بفلسطين، ففكر فى إحضار رفات القديس مارجرجس ليؤسس عليها كنيسة فى مصر، حيث كانت الكنائس آنذاك تبنى على رفات القديسين، واستطاع بالفعل أن يحضر ذراعه.
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