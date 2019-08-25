شكرا لقرائتكم خبر عن عصام فرج يتسلم مهام عمله أمينًا عامًا لـ«الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل منذ قليل الدكتور عصام الدين فرج، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقر المجلس لتولى مهامه الجديدة، وذلك عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه بالحصول على رشوة.
وحرص الدكتور عصام فرج على المشاركة في الاجتماع الذي يعقده الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.
شارك في الاجتماع عبدالفتاح الجبالى، وكيل المجلس، وصالح الصالحى وجمال شوقى والدكتورة هدى زكريا من أعضاء المجلس.
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