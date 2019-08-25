شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تُزيل عائمة سياحية مخالفة في مرسى نيلي لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل للقاهرة الكبرى بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٨، بشأن العائمة السياحية «نايل ڤيو» لرسوها المخالف بمرسى بجزيرة الزمالك.

جاء ذلك بعد أن حاولت الإدارة العامة لحماية نهر النيل تنفيذ القرار أكثر من أربع مرات بعد التنسيق مع شرطة المسطحات وشرطة السياحة إلا أن المخالف دأب على المماطلة ووضع العراقيل لتعطيل التنفيذ وإشغال العائمة بالنزلاء رغم غلقها بمعرفة شرطة السياحة، وتم تحديد صباح يوم الخميس الماضي ٢٢/ ٨/ ٢٠١٨ بمعرفة شرطتي السياحة والمسطحات موعدا لتنفيذ القرار وتوجه مهندسو الإدارة بالمعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ القرار.

ونجحت شرطة السياحة في إخلاء العائمة من النزلاء، وفى وجود شرطة المسطحات تم تنفيذ القرار والتحفظ على العائمة في مرسى مؤقت لحين سداد ما عليها من مستحقات، والتي تزيد على ثلاثة ملايين جنيه وإنفاذا للقانون.

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ووفقا للبيان لجأت الشركة المالية للعائمة للماطلة في تنفيذ القرارات السابقة بتنفيذ الإزالات، حيث قامت الإدارة في حينه بمحاولة تنفيذ القرار إلا أن المخالف قام برفع دعوى بالقضاء الإداري لإلغاء قرار الإزالة وتم رفض الدعوى، رغم أن ذلك القرار قد صدر منذ ما يزيد على عام ونصف ضد هذه العائمة السياحية.

وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المرسى ومخاطبة كافة الجهات المعنية لعدم السماح أو التمكين من وضع أي عائمة على المرسى لحين سداد ما عليه من مستحقات للدولة، وتمت مخاطبة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لأخذ التدابير اللازمة لمنع رسو أي عائمة على المرسى كونه منتهى الترخيص. وشددت وزارة الموارد المائية والرى في البيان الرسمي على أنه لا تهاون مع أي من المخالفين وستتم مواجهة كل من يتعدى على نهر النيل بكل حزم.

وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري أن المخالف لجأ أيضا لعمل استشكال على الحكم وتم رفضه أيضا وقام بتغيير اسم العائمة من «نايل ڤيو» إلى «مس إيزادورا» بالرخص الملاحية ظناً منه أن بذلك سيلغى القرار نظرا لعدم وجود العائمة وإصدار قرار آخر للعائمة بالاسم الجديد وذلك تهرباً من تنفيذ القرار، إلا أنه صدر حكم المحكمة برفض الاستشكال مع إزالة أي عائمة على المرسى بالموقع المذكور أيا كانت في ٢٣/ ٢ / ٢٠١٩ وبناء على ما سبق فقد أصبح قرار الإزالة واجب النفاذ.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسى الذي كانت ترسو العائمة به منتهى الترخيص ومحرر ضده محضر مخالفة لعدم تجديد الترخيص، وقد تم في ذات اليوم تنفيذ قرار إزالة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٩ صادرا ضد المرسى وتم سحبه والتحفظ عليه بمرسى الوزارة قبلى كوبرى الساحل.