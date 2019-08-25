شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القومي للإعاقة والدفاع الشعبي والعسكري في تسهيل معرفة المشروعات القومية الكبرى بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د.أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باللواء أ.ح/ خالد توفيق؛ قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمقر المجلس، لبحث التعاون في المزيد من الأعمال والأنشطة بين الجانبين لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار إهتمام القيادة العامه للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والإنتماء للأشخاص ذوي الإعاقة.

تناول اللقاء مدى إمكانية ترجمة المشروعات القومية الكبرى التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي والبيانات الرسمية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية للغة الإشارة من خلال إدارة الشئون المعنوية؛ كذا سبل توفير فصول محو أمية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تطرق اللقاء إلى مدى إمكانية توفير عدد من التدريبات العملية للأشخاص ذوي الإعاقة على المهن الحرفية، بالإضافة إلى العمل على رفع وتنمية قيم الولاء والإنتماء لدى الشعب الواحد دون التمييز بسبب الإعاقة .

Advertisements

من جانبه رحب اللواء ا.ح/ خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالعمل على خلق أطر جديدة للتعاون مع المجلس للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث مجالات التعاون الجديدة مع الإدارات المختلفة التابعة لوزارة الدفاع حول إمكانية تطبيقها وتنفيذها .

وأكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن المجلس يهدف من خلال هذا التعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري إلى رفع الوعي الثقافي والوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تنمية قدراتهم ودمجهم في المجتمع المصري وتمكينهم إقتصادياً، متطلعاً إلى مزيد من التعاون لخدمة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكرأن المجلس قام بالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال العام الماضي بتنظيم 11 ندوة تثقيفية بالجامعات، بالإضافة إلى 4 ندوات تثقيفية بالمدارس، وإقامة 12 معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تنظيم 4 إحتفالات لهم، فضلاً عن إقامة ندوتين تثقيفيتين، وتنظيم معرضين بالإسكندرية والقاهرة خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري .