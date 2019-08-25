شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حذر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية.
وقالت النائبة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السجائر الإلكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وأنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية.
وأوضحت أن هذه السجائر تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقم وضعف القدرة الجنسية.
واضافت عضو البرلمان أنه مع انتشار ظاهرة السجائر الالكترونية في مصر بشكل كبير لاسيما بين الشباب، أصبح الخطر وشيكا ويقترب من شبابنا بل وأطفالنا في بعض الأحيان.
وطالبت آمال رزق الله كلا من وزارة التجارة الخارجية بمنع الاستيراد لهذه السجاير، كما طالبت بإحكام القبضة على المحلات التي تبيع هذه السجائر والتى أصبحت منتشرة في كل أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ.
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