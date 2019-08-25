«الفقي» من أثينا: مكتبة الإسكندرية تُعبر عن القوة الناعمة المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.
وأضاف الفقي أن حضور مكتبة الإسكندرية المتميز عالميًا هو تعبير عن القوة الناعمة المصرية وثقل مصر الثقافي في محيطها العربي وامتداد تأثيره في محيط البحر المتوسط والعالم. جاء ذلك في سياق مشاركة وفد المكتبة برئاسة الفقي في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «الإفلا» الذي يعقد حاليًا في العاصمة اليونانية أثينا.
من جانبه، أعلن الدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، خلال اجتماع المجموعة العربية بمؤتمر (الإفلا)، الانتهاء من أعمال الترجمة العربية الأولى الكاملة للنسخة 23 من تصنيف ديوي العشري وتحديثاتها حتى مارس 2019.
وأضاف «الجوهري» أن المكتبة أصدرت الطبعة الأولية الورقية المستخرجة من نظام (بان سوفت) للمجلد الأول (الجداول)، لافتًا إلى أن فريق العمل بصدد الانتهاء من إدخال ترجمة المجلدين الثاني والثالث واستخراجهما من نظام (بان سوفت)، على أن تصدر مع مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات المقرر عقده في تونس في أكتوبر المقبل.
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