شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس يتهم مسؤولي مدرسة خاصة بفصله بسبب تكرار تحية «صباح الخير» على زميلاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر مدرس موسيقى بإحدى مدارس الغردقة الدولية الخاصة بلاغا بقسم شرطة ثان الغردقة يحمل رقم 4329 إداري الغردقة، وذلك بسبب فصله من المدرسة وضربه بسبب ترديده كثيرا بتقديم تحية الصباح على زميلاته المدرسات بالعمل «صباح الخير» حيث صدر قرار بفصله والتعدي عليه بالضرب عقب رفضه توقيع الاستقالة.

وأكد حامد عادل حسين محمد، مدرس موسيقى وصاحب الواقعة، أنه تسلم العمل بمدرسة أمريكية خاصة بالغردقة في 24 يوليو 2019، وبعد مرور أسبوعين من تسلم العمل؛ أرسل له المسؤول الإداري بالمدرسة أنه غير مرغوب في العمل بالمدرسة وسيتم فصله، وذلك بسبب تصرفاته غير اللائقة وذلك بسبب تكرار ترديده السلام على المدرسات زميلاته بـ«صباح الخير».

وتابع قائلًا: «حين سألت عن سبب فصلي، قالوا لي بتقول صباح الخير كتير لزميلاتك وده مش شغل وطلبوا مني كتابة الاستقالة ولما رفضت تعدوا عليّ بالضرب واتهموني بالتحرش لتمرير قرار الفصل»، وأضاف حامد أنه تقدم ببلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة لإثبات الواقعة والاحتفاظ بحقه القانوني.

فيما أكد مسؤولو المدرسة أن المدرس صاحب الشكوى تحرش بعدد من زميلاته المدرسات أكثر من مرة وبينهن مدرسة لبنانية الجنسية ولم يكن أحد على علم بالواقعة، إلا أنه بعد علم إدارة المدرسة بتصرفاته تجاه زميلاته تم اتخاذ إلاجراءات القانونية، وأنه بعد التقدم بمحضر ضده تقدم عدد كبير من المدرسات بشكاوى ضده بأنه قام بالتحرش بهن وأنه لم يكن لديهن الجرأة والقدرة على الحديث ولكن بعد كشف الواقعة تقدمت الكثير منهن ضده بشكوى رسمية، وأن النيابة تجري التحقيقات في الواقعة محل التحقيق.