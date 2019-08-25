شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة القطط ..«صحة القليوبية» للصحفيين: «اتصلوا بخدمة العملاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدرت مديرية الصحة بالقليوبية بيانا رسميا حول واقعة تداول فيديوهات وصور لانتشار قطط داخل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي شبين القناطر مناشدة خلال البيان الصحفيين حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بخدمة العملاء بمديرية الصحة.

وأشار البيان إلى أن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قام على رأس لجنة مكبرة من مديربة الصحة بالمرور على المستشفى الشاملة المركزى بشبين القناطر وذلك بعد تداول نشطاء الفيس بوك لصور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى انتشار قطط داخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأوضح البيان أن اللجنة قامت بفحص المستشفى بكامل أقسامها ووحدة الغسيل الكلوي المشكو في حقها وقد تبين للجنة التزام الفريق الطبي من الأطباء والتمريض بالعمل وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

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واوضح البيان انه لم يتبين للجنه ان الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يخص وحدة الكلى بمستشفى شبين وأن الصور ربما تكون قديمة ومن مكان مختلف، واكمل البيان انه لم يثبت أي ادعاء من وجود قطط أو خلافه داخل وحدة الغسيل الكلوي أو بمستشفى الشاملة على وجه العموم .

واضاف البيان انه تم التواصل مع المرضى والمترددين على وحدة الغسيل الكلوي ولم نتلق أي شكوى تخص المستشفى أو توجيه أي لوم للعاملين ولم يتبين وجود مثل هذه الادعاءات من تخوف المرضى أن تسبب القطط انتشارا للعدوى أو تقطيع «خراطيم» أجهزة الغسيل الكلوي وإيذاء المرضى كما يذاع .

واستطرد البيان انه تم المرور على باقي أقسام المستشفى وخاصة حضانات الأطفال المبتسرين وكذلك المطبخ للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها واتباع معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوى.

واختتم البيان ان وكيل الوزارة يشكر كل مواطن شريف يحرص على الاهتمام الفعلي بمصلحة المواطن المصري ويؤكد أن لدينا كوادر طبية متميزة وفرق متعددة تحرص على التأكد من التزام الجميع بما يتناسب ويتلاءم مع مصلحة المواطنين ولا تهاون مع المقصرين .

يذكر ان وكيل وزارة الصحة ومسئولي العلاقات لايردون على إستفسارات الصحفيين أو التليفونات الواردة لهم وشكاوي المواطنيين ولايوجد بالمديرية أي وسيلة تواصل مع الإعلام مقارنة بالهيئات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة وعلي راسها مكتب المحافظ.