شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تكشف عدم وجود تراخيص لفندق الكلاب بالغردقة.. وتحديد مصيره خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة الفنية المشكلة من ممثلين عن الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة والبيئة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري من إجراء المعاينة لفحص فندق استضافة الكلاب بمنطقة مبارك 7 وذلك طبقا لقرار محافظ البحر الأحمر لبيان وجود ترخيص تشغيل من عدمه للفندق.

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وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر أن اللجنة اكتشفت عدم وجود أي تراخيص تشغيل للفندق وان الفندق يستضيف نحو ٢٠ كلبا، وأضافت سلمى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن «اللجنة طلبت من مسؤولي الفندق التقدم للجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة، وتم رفع تقرير اللجنة لمحافظ البحر الأحمر لاتخاذ القرار المناسب تجاه الفندق بعد ثبوت عدم وجود أي تراخيص تشغيل له.

كان الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أمر بتشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي برئاسة دكتورة نيرمين ناجي، للمرور على جميع المنشآت التي تستضيف الكلاب وذلك على خلفية الواقعة المعروفة إعلاميا «بفندق الكلاب».

وقال «مرعي» إن اللجنة المشكلة ستقوم بالمرور والتفتيش على عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة والتي تضم منشآت تستضيف الكلاب، وذلك لأخذ عينة مياه من حمامات السباحة وتحليلها والتأكد من حمل العاملين للشهادات الصحية، وخاصة الذين يتعاملون مع الحيوانات مباشرة، كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر قد شكل لجنة فحص هذا الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة.