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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت شركة «مصر للطيران» للخدمات الجوية حصولها على شهادة الأيزو الدولية في مجال الجودة وسلامة الغذاء، وذلك بعد اجتياز التفتيش السنوى الذي أجراه وفد متخصص من شركة TÜV Austria، إحدى الشركات العالمية المانحة لشهادة الأيزو.



صرح المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن مثل هذه الاعتمادات الدولية تساعد عند إجراء أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمية الكبرى لاشتراطها الحصول على هذه الشهادات، مؤكدًا أن الشركة قد مُنحت هذا العام شهادتى الأيزو2015-9001 في نظام الجودة والأيزو 22000:2005 في سلامة الغذاء.

وأضاف المهندس هشام عبدالحفيظ رئيس الشركة إن الحصول على تلك الاعتمادات تأتي تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة وتعزيزاً لريادتها الذي تتمتع بها اقليمياً ودولياً، فضلاً عن سعي الشركة الدائم على مواكبة أحدث التطورات العالمية التي تطرأ بصفة مستمرة وسريعة في مجال سلامة الغذاء وأنشطته وان الشركة الان تسعى لتحديث نظام سلامة الغذاء لديها لإصدار الايزو 22000:2018 بما يخدم صناعة النقل الجوى.

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و أكد المهندس حاتم محمود صالح، مدير عام الجودة بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية إن الشركة قد نجحت في الحصول على هذا الاعتماد بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش السنوى الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإدارية، وكيفية تشغيلها وفقاً للمعايير المنصوص عليها للحصول على الأيزو، وهو ما يعكس مدى التزام مصر للطيران بالمعايير الدولية، تم مراجعة نظم العمل في قطاعات التشغيل والخدمات بالإدارات العامة التابعة للشركة.



ومن جانبه أوضح المهندس طه ابراهيم رئيس قسم توكيد الجودة أن الشركة حريصة على تجديد هذه الإعتمادات سنوياً مما يمكنها من المنافسة بقوة مع العديد من الشركات التي تشترط الحصول على هذه الإعتمادات الدولية عند إجراء أي تعاون جديد أو اتفاقيات.

مصر للطيران تحصل على الأيزو فى نظام الجودة و سلامة الغذاء



من ناحية أخرى أشاد وفد شركة TÜV Austria، بالتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير الدولية المعمول بها والتي يجب توافرها فيما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء من أجل الحصول على الأيزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملين بالشركة طوال فترة التفتيش.

وتعتبر شهادة الأيزو 9000 ISO وISO 22000عائلة من المعايير الأساسية العالمية التي تتضمن مجموعة من نظام وإدارة الجودة وسلامة الغاء، والتي تصدرها وتحتفظ بها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، ويتم تحديث القواعد المتبعة فيها بحسب المتطلبات التي يتفق عليها دوليا طبقا للتطور التكنولوجي وتطور المعرفة والخبرة وتوجيهات للتطبيق في المؤسسات والشركات بغرض تحسين الجودة.