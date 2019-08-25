شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تختتم مهرجان الطبيعة الأول بمحمية وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية المقام بمحمية وادي دجلة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وبحضور بعض أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الأسر المصرية.

وأكدت «فؤاد» أن المهرجان رسالة للعالم في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، وأننا قادرون على تحقيق نموذج متكامل وحقيقي للتنمية المستدامة بالحفاظ على مواردنا الطبيعية مع توليد مصادر للدخل للسكان المحليين إلى جانب دمج تراثهم الثقافي والاجتماعي، في خطط الوزارة لتطوير المحميات وصون مواردها الطبيعية، مشيرة إلى أن مصر غنية بمواردها الطبيعية وتراثها الثقافي الذي يعكسه السكان المحليون بمختلف المحميات.

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وقالت «فؤاد»: «إننا اليوم نختتم أعمال المهرجان، ولكن سنستمر في تحقيق أهدافه في الترويج للمحميات الطبيعية وتشجيع الإدارة الفعالة للمحميات بمشاركة المجتمع المحلى لأنها جزء من خطتنا لتطوير المحميات الطبيعية، خاصة أن شعارًا واحدًا يجمعنا: الحفاظ على مواردنا الطبيعية من أجل الحياة على كوكب الأرض».

وتفقدت وزيرة البيئة المعارض المشاركة بالمهرجان التي تضم الأعمال اليدوية للسكان المحليين بالمحميات ومنتجاتهم الغذائية وتراثهم الثقافى والاجتماعي.

وشاركت العديد من الجمعيات في المهرجان في مجالات إنتاج السجاد وإعادة تدوير جريد النخل والمخلفات الصناعية الأمنة، وقام السكان المحليين بعرض أزيائهم وأكلاتهم ومشروباتهم للحضور والمشاركين في المهرجان، كما شمل المهرجان ركنا للأطفال لتعليم الرسم والتلوين وشارك فيه متطوعون من كلية فنون جملية والذين ساعدوا الأطفال المشاركين على اكتساب مهارات الرسم والتلوين.

يذكر أن المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية انطلق بمحمية وادى دجلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري لتسليط الضوء على الثراء الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تضمه مصر بعدد من محمياتها الطبيعية ومنها بسيناء وسانت كاترين والبحر الأحمر والفيوم وسيوة وحلايب وشلاتين والنوبة من خلال عرض منتجاتهم وفنونهم وأكلاتهم التراثية.

وزيرة البيئة تختتم مهرجان الطبيعة الأول

وزيرة البيئة تختتم مهرجان الطبيعة الأول

وزيرة البيئة تختتم مهرجان الطبيعة الأول

وزيرة البيئة تختتم مهرجان الطبيعة الأول