شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: مرسى علم بلاتوه مفتوح.. وتحتاج لزيادة رحلات الطيران الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن مدينة مرسى علم من المدن الساحرة وهي أشبه ببلاتوه مفتوح، وينتظرها مستقبل كبير جدًا، وهي قبلة السياحة الألمانية والإيطالية والتشيكية، ولابد من مزيد من الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها في البورصات السياحية العالمية.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الأحد، أن مرسى علم تتميز بشواطئها الرائعة والمياه الصافية وسياحة الغوص لمشاهدة أجمل المناظر الطبيعية للشعاب المرجانية وركوب الأمواج وسياحة السفاري، مؤكدا أن تسليط الضوء على منطقة النيزك وشاطئ النيزك بمرسى علم في تقرير إعلامي مؤخرا جعل العالم كله يتجه عبر محركات البحث عبر الإنترنت لمعرفة ومشاهدة شاطئ النيزك، ولذلك لابد من دعوة وسائل الإعلام العالمية لزيارة مرسى علم وتسجيل أفلام وثائقية ومواد إعلامية عن المدينة يمكن نشرها في بلدانهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بجميع اللغات لتصل للعالم كله.

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وتابع رئيس جمعية مسافرون أن مدينة مرسى علم تضم حوالي 90 فندقا، منها ما هو يعمل بكامل طاقته، وآخر تحت الإنشاء يحتاج إلى تمويل من البنوك، ورغم أن المدينة تمتد بطول 400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر إلا أنها تحتاج إلى خدمات العامة من سوق تجارية أو ممشى سياحى أو أي وسائل ترفيه خارج الفندق الذي يقيم فيه السائح، ولا يوجد أي برامج ترفيهية للسائح بعد الساعة الثامنة مساء.

وأوضح رئيس «مسافرون» أنه لابد من زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة ومرسى علم لاستيعاب الطلب على السياحة لمرسى علم وكذلك تنشيط السياحة الداخلية، خاصة أنه لا يوجد سوى أربع رحلات أسبوعيا فقط بين القاهرة ومرسى علم، وكذلك إعداد برامج سياحية مشتركة بمرسى علم والأقصر تجمع بين السياحة الشاطئية والكلاسيكية.

ودعا «عاطف» إلى ضرورة إنشاء مطار في منطقة برنيس على غرار مطار مرسى علم يتم من خلاله تنمية منطقة جنوب مرسى علم وحلايب وشلاتين مع التأكيد على ضرورة إنشاء داون تاون بالمدينة على غرار سوهو سكوير بشرم الشيخ، ويضم محالا تجارية وكافيهات وممشى سياحيا بحيث يخلق حالة من النشاط السياحي خارج القرى السياحي وهذا يفيد في خدمة السائح، وكذلك تحقيق دخل إضافي من السياحة بمرسى علم في ظل إنفاق السائح على الاستمتاع بالسهرات وشراء الهدايا لذويه والجلوس بالكافيهات.