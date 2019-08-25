شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح البرنامج التدريبي الأول لـ«الإدارات القانونية» بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأحد، الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، في إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذي في مجال تدريب العاملين بالإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وحرص كل من البلدين الشقيقين علي ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.

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ويهدف البرنامج التدريبى الذى يستمر لمدة 5 أيام إلى تبادل الاستفادة من الخبرات لدى البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في دعم القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة 15 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل.

ويتناول برنامج التدريب العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.