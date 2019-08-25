شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب خلال التقرير التالى: 1ـ يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكة الحديد. 2ـ يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر. 3- البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر. 4ـ يساهم فى التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل. Advertisements 5- برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد. 6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات. 7- يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية. 8- يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة. 9- البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام). 10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store). 11- يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر. 12- يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة. 13- يقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.

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