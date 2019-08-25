شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 3700 حاج من الأراضى المقدسة عبر الجسر الجوى لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة علي مدار اليوم الأحد، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج.

وتنطلق 8 رحلات لمصر للطيران من جدة لنقل 2000 حاج بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

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يذكر أن مصر للطيران، نقلت حتي مساء أمس، 48 ألفا و500 حاج من الأراضي المقدسة، على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل، وذلك منذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج .