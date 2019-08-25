شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تعقد البرنامج التدريبى الأول لأعضاء الإدارات القانونية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، والتى تستمر لمدة 15 يوما، وذلك فى إطار تفعيل برنامج التعاون التنفيذى فى مجال تدريب العاملين فى الإدارات القانونية بين وزارتى العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

ويأتى هذا البرنامج التدريبى فى إطار حرص كل من البلدين الشقيقين علي ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائى، وإيماناً منهما بأهمية الدور الذى تقوم به الإدارات القانونية فى البلدين وأثره فى حماية المال العام.

Advertisements

ويهدف البرنامج التدريبى الذى يستمر لمدة 15 يوما الى تبادل الاستفادة من الخبرات لدى البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التى تعمل بها لحمل رسالتهم فى دعم القانون ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يشارك فى الدورة خمسة عشر متدرباً من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من السادة المستشارين المتخصصين فى هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتناول برنامج التدريب العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية ودورها فى حماية المال العام والتفتيش الفنى على أعضائها، كذلك التحقيق الإدارى، وصياغة صحف الدعاوى وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.