شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالازهر توضح خطورة دعاء الأم على أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل الأم اذا دعت على ابنتها يُتقبل منها الدعاء ؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى: دعاء الأم على ابنها أمر في غاية الخطورة، وهو مظنة الإجابة، والواجب على هذه البنت أن تحقق رضاها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ما دام أنه غير محرم شرعا، وعليها أن تحسن إليها وأن تبرها، فإن فعلت ذلك، فلا يضرها دعاؤها عليها؛ لأنه اعتداء منها في الدعاء وهو غير مقبول. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم". Advertisements

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