شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح لـ 1.752 مليون طن وإجراءات مشددة للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و752 ألف طن لتحتل المركز الأول فى صادرات المنتجات الزراعية الموسم الحالى، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 21 من شهر أغسطس، وسط إجراءات رقابية مشددة لشحنات الموالح.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات الموالح تحتل المرتبة الأول منذ بدء موسم التصدير، موضحا أن هناك إجراءات مشدد على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جمبع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.