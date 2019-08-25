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محافظة القاهرة تسترد فدانان أملاك الدولة بالمرج بعد إزالة التعديات عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة ، برئاسة اللواء على عبد الله، حملة مكبرة لإزالة التعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة 13، تمكنت من خلالها استرداد أرض زراعية بجوار المؤسسة العقابية بالمرج بمساحة حوالى 2 فدان.

وفى سياق أخر تمكن حى المرج من إيقاف أعمال مبانى مخالفة بدون ترخيص بشارع سوق البلح ومصادره الخلاطة بمخازن الحى وإيقاف أعمال مخالفة بشارع الأندلس أمام مسجد النصر، وفك لبشة حديدية وردم اللبشة بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات بالحى.

كما نفذ الحى حملة لرفع الاشغالات بشارع المرج الغربى وش حسن الفقى والمرج الجديدة بمعرفة إدارة الاشغالات وشرطة المرافق بالحى، كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بشارع القاضى من شارع المركز الاجتماعى وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخشب والحديد بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة المبانى بالحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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