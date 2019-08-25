شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناقش مع وفد البنك الدولى تمويل وتنفيذ مشروعات السكة الحديد والموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل وفد البنك الدولى لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل الحضري والموانئ البحرية، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية الاجتماع استعرض وفد البنك الدولي نتائج التعاون المشترك مع المسؤلين فى جهاز تنظيم النقل البرى بوزارة النقل في وضع المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للجهاز والهيكل التنظيمي له.

وأكدت وزارة النقل على أهمية تفعيل هذا الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

كما استعرض الجانبان التعاون في مجال النقل البحري حيث قام وفد من البنك الدولي بزيارة عدد من الموانئ البحرية واشاد الوفد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانئ البحرية المصرية في السنوات الماضية.

واوضحت وزارة النقل ان الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

ولفتت إلى أنه يتم حاليا من التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارتي النقل والمالية لإتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تقليل الوقت الخاص بالتخليص الجمركي.

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كما أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدي صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة اشارات خطوط القاهرة /الاسكندرية ،وبني سويف اسيوط،واسيوط نجع حمادي.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون بين الجانبين في مشروع خط البضائع من الأسكندرية إلي ميناء 6 أكتوبر الجاف بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح حيث اتفق الجانبان على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع بعد انتهاء الدراسات والترسية على الاستثماري الخاص بمشروع وصلة المناشي /6 اكتوبر نظرا لتكامل المشروعين.