الإسكان: تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة السادات لإقامة نشاط عمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة السادات، بأنشطة مختلفة، وهي قطعة الأرض بمساحة 20 فداناً بين المنطقتين السكنيتين (23 – 25) بجوار ميدان الهدى، لصالح شركة الخليج للاستثمار العقارى، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة الأرض بمساحة (2500 م2) بالمنطقة السكنية الرابعة، لصالح شركة النور للاستثمار العقاري، لإقامة نشاط تجاري.

وبحسب بيان اليوم، تم تخصيص قطعة الأرض رقم 10 بمساحة حوالي 813 م2 بالمنطقة السكنية الثالثة، لصالح شركة زكي محمد زكي يوسف وشريكيه، لإقامة نشاط تجاري إداري وسكني، وقطعة الأرض بمساحة 52 فداناً، لإقامة حديقة، بنظام مقابل الإنتفاع لمدة 20 عاماً، لصالح شركة كتوبة للاستثمار العقارى وتنمية المدن الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 632 م2 (رقم 1) بالشريط المميز، لصالح شركة حسين محمد عبدالمنعم الديب وشركاه، لإقامة نشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض الصناعية رقم 116 بمحور المنطقة الصناعية السابعة، بمساحة 412.5 م2، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مشروع صناعي (مستلزمات ري حديث، وخراطيم ري سادة، وخراطيم ري بالتنقيط).

وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمساحة اجمالية 3200 م2 بمنطقة الـ800 فدان الصناعية بمدينة بدر، بنشاط مخازن، بنظام البيع لصالح شركة الإيمان لتجارة حديد التسليح والأسمنت، لإقامة مخزن لتجارة حديد التسليح والأسمنت، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة حوالى 25 ألف م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، لإقامة تشوينات قطع غيار للسيارات، وتخصيص جزء من القطعة رقم (3) بمساحة 27537 م2 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة السويدي للكابلات مصر، لإقامة تشوينات.