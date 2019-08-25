عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 77 ألف حاج مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى صباح اليوم الأحد، 77 ألفًا و75 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفًا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 269 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 230 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 39 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف -في بيان اليوم-أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عدد من مرضى الفشل الكلوي إلى الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي؛ لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد قنديل عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، منوهًا بأن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج؛ لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.