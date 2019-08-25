التقديم اليوم.. طرح 512 شقة بمشروع "جنة" بـ5650 جنيهًا للمتر (كراسة الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال رغبات الحاجزين بمشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة ملوى الجديدة، بعد طرح 512 وحدة سكنية كاملة التشطيبات.

ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 5 سبتمبر المقبل.

وينشر الخليج 365 شروط الحجز وطريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة ضمن المشروع.

أسعار الوحدات:

حددت هيئة المجتمعات العمرانية سعرا موحدا للمتر وهو 5650 جنيها، بحيث تصل الوحدة الـ148 مترا إلى 836 ألف جنيه، شاملة نسبة التميز، والوحدة الـ161 مترا نحو 927 ألف جنيه، والوحدة الـ100 متر 576 ألف جنيه.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.

خطوات التقديم:

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- الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

- استعراض كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل.

- يسدد العميل 50 ألف جنيه مقدم الحجز بالاضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة، ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

- يبدأ الحجز بالأسباقية اعتبارًا من يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 19 سبتمبر.

نظم السداد:

- سداد مقدم حجز وقدره 50 ألف جنيه.

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد كامل نسبة 30% من قيمة الوحدة المخصصة.

- باقي ثمن الوحدة الـ70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات طبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة، يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل الاستلام.

تفاصيل كراسة الشروط: