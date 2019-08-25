الصحة تحذر من تناول "الحلبة والكراوية" أثناء الحمل والرضاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالب مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة، الأمهات بعدم إعطاء الأطفال والرضع مشروب "الحلبة".

ونشر المركز، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، عددًا من النصائح بخصوص استخدام الأعشاب في التداوي، وأوصى بضرورة مراجعة المريض للطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

وقال المركز إنه من المعتقدات الخاطئة تناول الحلبة والكراوية أثناء الحمل، لأنهما يسببان انخفاض مستوى السكر بالدم، ويتداخل تأثيرهما مع عمل أدوية السكر، داعيا المرضى بضرورة قياس مستوى السكر بالدم بصفة دورية.

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ونصح المركز بعدما تناول الحلبة بالنسبة للأطفال والرضع، وكذلك بعدم تناولها مع مضادات التجلط مثل وارفاين "ماريفان" لأنها تزيد من خطر النزيف.

أما بالنسبة للكراوية، فنصح المركز بعدم تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية، وعدم تناولها مع المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، لأنها تزيد من امتصاصه.