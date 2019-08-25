ريهام سعيد.. المذيعة المثيرة للجدل دائمًا (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - عمر هشام:

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك أعلنت قناة الحياة وقف الإعلامية وبرنامجها لحين انتهاء التحقيقات.

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ومن المقرر أن يبدأ المجلس الأعلى للإعلام اليوم الأحد، التحقيق مع ريهام سعيد في الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها بشأن الهجوم على الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

الخليج 365 يرصد أبرز تصريحات ريهام سعيد التي أثارت الجدل في الفيديوجرافيك التالي: