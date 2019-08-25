بعد 8 سنوات هروب.. سجين أبو زعبل في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على مبيض محارة هارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث يناير.

‏‫وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بأن "غ.أ"، 35 سنة، مبيض محارة ومقيم شارع العقاد، دائرة القسم، والهارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 26574/2182 لسنة 2008م المطرية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات يتردد على منطقة سكنه.

وباخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.