ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الامن بمباحث القاهرة في ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام بالمقطم.

‏وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المقطم تفيد بأن "ع.ص"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، سابق اتهامه في قضيتين أخرهما 9964 لسنة 2013م المقطم " سلاح أبيض "، مطلوب التنفيذ عليه فب القضية رقم 3389 لسنة 2013م مركز منيا القمح بالشرقية "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 10/2/2019م يتردد على المنطقة سكنه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بإعداد الأكمنة اللازمة وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من القبض عليه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.