أخفتها داخل ملابسها.. التحقق في العثور على شريحة هاتف مع "طفلة العياط" داخل محبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تواصل نيابة العياط، التحقيق في قتل طفلة لسائق ميكروباص شرع في اغتصابها بالمنطقة الجبلية في العياط، ومن المقرر نظر تجديد حبسها غدًا الإثنين أمام محكمة جنايات الجيزة.

وقررت النيابة، اليوم الأحد، إرسال شريحة هاتف محمول عثر عليها بملابس الفتاة داخل محبسها في مركز الشرطة، إلى الفنيين المختصين.

وتبين من التحقيقات، أن أثناء التفتيش الدوري لرجال مباحث العياط، في حجوزات مركز الشرطة، عثروا علي شريحة هاتف أخفتها المتهمة "أميرة. أ"، داخل ملابسها.

وتحفظت قوات الأمن على الشريحة، وحرروا محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأمرت النيابة شركة الهاتف، بفحص الشريحة، وموافاتها بسجلات المكالمات الواردة والصادرة منها.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، 7 أغسطس الماضي، حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن ينظر تجديد حبسها غدًا الإثنين.

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كما جددت المحكمة، في وقت سابق حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

وأوردت التحريات التي أجرتها مباحث العياط، أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.

كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها.

كانت تحقيقات نيابة العياط كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ 13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعي أميرة 15 سنة عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعي "الأمير. أ" 22 سنة، سائق، ملقي في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

استدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما وأنهم اتفقوا سويًا على استدراج الفتاة ويحاول معاشرتها جنسيًا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.