ضبط عامل هارب من دفع 4 ملايين جنيه غرامات بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل هارب من دفع 3 ملايين و840 ألف جنيه غرامات بدار السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ص ف"، 33 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي وغرامات "مبان"، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 3 ملايين و840 ألف جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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